'BA Informa': più di 5 mila iscritti

Sono più di 5.000 gli iscritti al servizio 'BA Informa', che permette di essere sempre aggiornati sulle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio direttamente sugli smartphone, tramite l'applicazione WhatsApp.

Sono più di 5.000 gli iscritti al servizio 'BA Informa', che permette di essere sempre aggiornati sulle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio direttamente sugli smartphone, tramite l'applicazione WhatsApp. Oltre a messaggi su eventi e attività, tramite BA Informa i cittadini possono ricevere informazioni sui servizi comunali, sulle variazioni viabilistiche, su eventuali allerte ed emergenze in maniera tempestiva e immediata. Il servizio è gratuito e attivabile in pochissimi, semplici passaggi: salvare in rubrica il numero di telefono 344/0769992, quindi una volta aperta la chat, scrivere il messaggio “Attiva” e rispondere Sì al messaggio automatico per aderire al servizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!