Farmacia Comunale: si cercano figure professionali

Revisore unico e consiglieri di amministrazione cercansi. La Farmacia Comunale di Cornaredo si appresta ad andare incontro a un rinnovamento del proprio assetto organizzativo e gestionale e ha indetto due distinti bandi per la ricerca di altrettante figure professionali. Nel caso dei componenti il consiglio d'amministrazione, la durata del mandato sarà pari a quella del nuovo primo cittadino. Le domande potranno essere presentate entro lunedì 22 luglio. Per quanto concerne invece il revisore dei conti la durata del ruolo sarà triennale, ovvero dal 2024 al 2027, e le domande potranno pervenire entro mercoledì 24 luglio. I bandi per poter partecipare sono scaricabili dal sito del comune. La Farmacia ha archiviato il 2023 con un utile di circa 217 mila euro e ha preso parte anche a numerose iniziative di rilevanza sociale come il progetto educativo e lo sportello psicologico alle scuole secondarie, l'organizzazione di conferenze su tematiche sanitarie con l'Università della Terza Età, la partecipazione al banco farmaceutico e quella alla giornata in farmacia per i bambini.

