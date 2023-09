L'emergenza preme. E riguarda non pochi cittadini. Il Comune di Cornaredo intende mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito un immobile da adibire ad ambulatorio per il servizio sanitario della medicina di base.

L'emergenza preme. E riguarda non pochi cittadini. Il Comune di Cornaredo intende mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito un immobile da adibire ad ambulatorio per il servizio sanitario della medicina di base. E a questo proposito ha emesso un bando nel quale invita i medici eventualmente interessati a stabilire un presidio sul territorio a farsi avanti avanzando la loro candidatura. Requisiti di base saranno laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione, convenzionamento con il servizio sanitario nazionale e iscrizione all'Albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri. Si farà quindi strada un contributo prezioso per la risoluzione di un problema che sta riguardando una parte della popolazione cornaredese. Un problema che, i mesi scorsi, a causa della cessazione del servizio da parte di una dottoressa, aveva indotto l'Asst Rhodense a istituire l'ambulatorio medico temporaneo di Passirana.

