L'immobile in piazza Europa per la medicina di base

Il servizio sul territorio si è ridotto. Le esigenze, però, permangono intatte e, in qualche caso, sono anche in crescita. Il Comune di Cornaredo ha deciso di mettere a disposizione l'immobiile di sua proprietà in piazza Europa con l'obiettivo di garantire il servizio di medicina di base. Gli spazi, attualmente, sono usati in parte come punto prelievi dall'Asst Rhodense e saranno ricoperti da Laura Pitrè che ne aveva fatto richiesta di utilizzo. La professionista garantirà il servizio di medicina generale per i prossimi tre mesi. Poi, in considerazione delle esigenze di assistenza sanitaria del paese, il comune individuerà i criteri generali per assegnare lo spazio in via definitiva. Per il momento, quindi, un servizio di notevole rilevanza per i cittadini di ogni fascia d'età a Cornaredo sarà garantito e con ciò sarà anche tamponata la situazione di emergenza venutasi a creare con il recente pensionamento di un medico.

