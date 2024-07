Servizio di spazzamento nelle ZTL

Complice l’estate e il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta, sono aumentate le presenze all’interno delle due ZTL cittadine (San Magno e Venegoni) e, contestualmente, la necessità di passaggi aggiuntivi dedicati alla pulizia di strade e marciapiedi e allo svuotamento dei cestini.

Ha preso il via, infatti, nei giorni scorsi un servizio supplementare di spazzamento manuale dedicato, appunto, alle due zone a traffico limitato e destinato a divenire una costante, anche quando l’estate sarà conclusa: nel rinnovo del contratto che il Comune di Legnano ha stipulato con AEMME Linea Ambiente, è prevista, infatti, la presenza di un operatore 7 giorni su 7, dalle 12.30 alle 18.50. Scopo del servizio è, evidentemente, conferire maggiore ordine e decoro a queste due aree centrali che spesso e volentieri sono teatro di gesti poco civili, come mostrano i cestini (pieni di materiali che nulla hanno a che fare con i rifiuti “da passeggio” per cui i cestini sono concepiti), le carte e i mozziconi di sigaretta abbandonati lungo i marciapiedi e, non ultime, le tracce lasciate da chi, portando a spasso il proprio amico a quattro zampe, non ha l’accortezza di rimuoverle, con tutti i risvolti che ciò comporta non solo a livello di decoro urbano, ma anche sotto il profilo igienico-sanitario.

E’ stato stabilito, pertanto, che l’addetto di ALA provvederà a disinfettare le aree interessate, servendosi di speciali prodotti che raggiungono lo scopo senza danneggiare l’uomo, l’ambiente e gli animali. Se ci saranno le condizioni, il servizio potrà essere esteso anche alla zona della stazione, a piazza Sturzo e all’area Cantoni.

Altra novità prevista dal nuovo contratto, la figura dello steward ambientale che, così come avvenuto nel periodo di attivazione della Raccolta Puntuale, sarà il referente per i cittadini per individuare e segnalare situazioni di criticità, al fine della loro rapida soluzione: sarà in servizio sul territorio tutte le mattine dalle 6 alle 9.

Da lunedì 8 luglio, ha preso il via, invece, l’attività di pulizia e lavaggio meccanizzato della pavimentazione delle due ZTL: tale servizio sarà effettuato ogni secondo lunedì del mese. Novità anche per la piattaforma ecologica di via Novara che, prossimamente, ospiterà anche un cassone dedicato alla raccolta degli pneumatici. Tutte queste novità, unite a quella (entrata in vigore da sabato 1° giugno), dei cassonetti per la raccolta dell’umido nell’area del mercato, non possono, ovviamente prescindere dalla collaborazione dei cittadini: la pulizia e il decoro della città sono sempre il risultato di un gioco di squadra.

