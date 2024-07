L'ex Macello, polo per i giovani

Al via i lavori all’ex Macello civico di via Guglielmo Pepe a Busto Arsizio che trasformeranno l’area dismessa in un polo rigenerato, dedicato prevalentemente ai giovani, con spazi per attività aggregative, culturali e associative.

Al via i lavori all’ex Macello civico di via Guglielmo Pepe a Busto Arsizio che trasformeranno l’area dismessa in un polo rigenerato, dedicato prevalentemente ai giovani, con spazi per attività aggregative, culturali e associative. I lavori, affidati a Notarimpresa S.p.A., dovranno concludersi nel febbraio del 2026. Come spiegato dal sindaco Emanuele Antonelli, insieme agli assessori coinvolti nella progettazione (Maffioli, Mariani, Reguzzoni e Cerana), l’intervento, del valore di 9.200.000 Euro, finanziato per oltre 6.300.000 Euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è articolato in diversi edifici e comprende: un’ area espositiva, riservata soprattutto a giovani artisti, che andrà ad ampliare l’offerta di spazi per mostre (1), uno spazio di aggregazione giovanile (2), la sede degli Scout che hanno lasciato la struttura nei mesi scorsi per permettere l’esecuzione dei lavori (3), gli uffici segreteria dell’ ITS Academy che sarà realizzato nel lotto finanziato dal bando regionale AREST (4), uno spazio bar – caffetteria (5), due edifici pluriuso (6 e 7) e un edificio che potrebbe essere destinato ad attività per e a supporto degli adolescenti, finanziate da un bando ministeriale a cui sta partecipando una rete di associazioni, guidata dall’Amministrazione. Un progetto complesso che, non a caso, sarà strettamente collegato con l’area della piazza del mercato che a breve sarà a sua volta rigenerata grazie al progetto Fili Urbani, pensato per offrire opportunità nei nuovi spazi a giovani, anziani e disoccupati. Il recupero architettonico non cancellerà la memoria storica dell’area e valorizzerà un importante patrimonio di archeologia industriale, anche in funzione turistica e di attrattiva.

