Disco: Marmonti nella top six

Grande risultato per l’inverunese scuola SOI, Stefano Marmonti. Con la misura di 51,43, l’atleta, oggi in forza all’Unicusano Livorno, si è classificato sesto a livello nazionale ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera svoltisi a La Spezia, in Liguria. Primo tra gli atleti non professionisti, Stefano ha lanciato a poco più di mezzo metro dal proprio personale. Un altro step importante per l’atleta cresciuto nel vivaio SOI Inveruno (dove ancora si allena) e che ora sta portando grandi risultati nella prestigiosa bacheca degli amaranti di Livorno!

