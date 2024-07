Il problema esiste, la data in cui potrebbe essere risolto, invece, non ancora. Il sindaco di Nerviano Daniela Colombo ha replicato alla segnalazione del suo predecessore Massimo Cozzi riguardo al cedimento di un tratto del ponte sull'Olona dicendo appunto che "al momento non si è in grado di confermare le tempistiche".

Il problema esiste, la data in cui potrebbe essere risolto, invece, non ancora. Il sindaco di Nerviano Daniela Colombo ha replicato alla segnalazione del suo predecessore Massimo Cozzi riguardo al cedimento di un tratto del ponte sull'Olona dicendo appunto che "al momento non si è in grado di confermare le tempistiche". Cozzi aveva evidenziato che "Il ponte risulta transennato dall'8 giugno e non è percorribile nella parte adiacente la biblioteca e il palazzo comunale", cioè proprio due luoghi parecchio frequentati dai cittadini nervianesi. "A prima vista- spiegava Cozzi - sembra abbiano ceduto parti del tratto di camminamento dello stesso e si chiede di sapere cosa sia realmente successo e sulle tempistiche di ripristino". Colombo ha spiegato dal canto suo che il cedimento è dovuto al "collasso della tensostruttura in ferro che sostiene le lastre". Il Comune ha eseguito a riguardo un sopralluogo e attende ora il preventivo per capire a quanto potrà ammontare il ripristino della situazione di normalità.

