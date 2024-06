Controllate due persone: uno con stupefacenti

Nei giorni scorsi, personale del comando Polizia locale di Castano Primo, nel transitare su Corso Martiri Patrioti, notava due uomini, risultati poi essere di nazionalità estera i quali per il comportamento tenuto destavano preoccupazione tra gli astanti.

Nei giorni scorsi, personale del comando Polizia locale di Castano Primo, nel transitare su Corso Martiri Patrioti, notava due uomini, risultati poi essere di nazionalità estera i quali per il comportamento tenuto destavano preoccupazione tra gli astanti. Immediatamente fermati e sottoposti a controllo di polizia, uno di essi veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che dichiarava poi essere per uso personale. Sequestrato quanto rinvenuto, i due venivano accompagnati presso il locale Comando ove eseguiti gli esami qualitativi sullo stupefacente ed avuto esito positivo all’hashish, si contestata al soggetto la violazione di cui all’art. 75 del Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/90) con conseguente segnalazione alla competente Prefettura di residenza. Per i due, al momento incensurati scattava anche un verbale amministrativo di cento euro cadauno per la condotta mantenuta, in violazione del vigente Regolamento di Polizia Urbana. I soggetti ravveduti dell’accaduto conciliavano la sanzione.

