"Nominato assessore. Lasci la presidenza"

Già presidente della Nervianese ciclismo, ora è diventato anche assessore a lavori pubblici, territorio e ambiente. A chiamare Enrico Fontana a ricoprire il ruolo è stato il sindaco Daniela Colombo per sostituire Sergio Parini a cui aveva revocato le deleghe per incomprensioni. Per Massimo Cozzi, consigliere della Lega Salvini Lombardia, sarebbe bene che i due incarichi non coesistessero. "Come detto in consiglio comunale senza avere la minima risposta - dice l'ex primo cittadino nervianese in una nota - ci saremmo aspettati dal nuovo assessore al territorio e ambiente, prima di accettare la carica, il gesto delle dimissioni da presidente della Nervianese ciclismo e da direttore della Coppa caduti nervianesi, il tutto solo ed esclusivamente per la massima trasparenza oltrecHè rispetto di tutte le altre associazioni sportive nervianesi, visto che la società in questione riceve contributi dell'amministrazione comunale e ha una sede al centro sportivo in comodato d'uso gratuito". Cozzi ricorda un precedente, quello del consigliere comunale Pio Pompa che, delegato allo sport, "diede le dimissioni". Per Cozzi, quindi, Fontana dovrebbe seguire lo stesso percorso.

