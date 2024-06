Si intitola 'Non solo dighe', la mostra organizzata dall'associazione culturale 'Inventario dei Ricordi' e dedicata all'ingegner Torno ed alla sua impresa.

Si intitola 'Non solo dighe', la mostra organizzata dall'associazione culturale 'Inventario dei Ricordi' e dedicata all'ingegner Torno ed alla sua impresa, che fino al 30 giugno sarà possibile visitare in Villa Rusconi a Castano. In esposizione: foto, reperti storici, cimeli, documenti e pubblicazioni. L'ingresso, da lunedì a venerdì negli orari di apertura degli uffici comunali, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!