Da Arconate nel 'cuore' dell'Europa

Viaggio nel cuore dell’Europa per il Liceo di Arconate: gli studenti hanno finalmente incontrato in Danimarca i loro partner stranieri in occasione del Festival dell'Europa (Political Festival of Europe) svoltosi dal 31 maggio al 2 di giugno a Mariager. Prosegue infatti con successo e soddisfazione il Progetto Erasmus+,KA220 Cooperation partnerships in school education dal titolo D.I.D, Democratic and Intercultural Dialogue. Si tratta di una iniziativa triennale che terminerà all'inizio del 2025; sono coinvolte cinque scuole partner provenienti da Italia, Danimarca, Romania, Slovacchia e Spagna in collaborazione con il dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università svedese di Halmstad con studenti dei primi quattro anni della scuola superiore (gli stessi sui 3 anni). Dopo vari incontri online e un lavoro di ricerca in classe basato sulla metodologia Pbl, tutti i partecipanti si sono finalmente incontrati a Hobro (Jutland, Danimarca). Il Liceo di Arconate ha coinvolto un gruppo di 20 studenti delle attuali classi Quarte sezione Linguistico, accolti in Danimarca dalle famiglie dei loro coetanei della scuola leader del progetto, il Mariagerfjord Gymnasium. La delegazione arconatese ha lavorato in teams internazionali sul tema dell’identità europea e su questioni di diversa natura (in particolare la sostenibilità e le politiche ambientali) e ha allestito vari stand nel già citato Festival. "Tutti gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità, spirito di adattamento e non si sono risparmiati in questa settimana davvero impegnativa dal punto di vista organizzativo, logistico ma soprattutto per quanto riguarda le competenze da attivare in varie situazioni. Gli alunni, ciascuno con la propria personalità, hanno saputo mettersi in gioco anche in situazioni complesse: ricerca-azione in gruppi internazionali misti, focus group gestiti da un team di ricercatori dell’Università di Halmstad, presentazioni con un parterre di circa 250 studenti/docenti, funzioni di leadership"" riferiscono le docenti di Lingua Inglese Monica Re e Elena Petruzio, referenti del progetto che hanno anche accompagnato il gruppo insieme al Dirigente Scolastico Emanuele Marcora. Grande soddisfazione anche da parte degli alunni partecipanti che hanno respirato l’aria di essere cittadini d’Europa e si sono relazionati con i coetanei provenienti da realtà diverse utilizzando la lingua inglese. Ascoltando le loro testimonianze, i ragazzi hanno valutato ottimi il progetto, l’organizzazione e l’accoglienza cordiale delle famiglie danesi; per tutti è stata l’occasione per confrontarsi con altre realtà europee e riflettere su diversità e analogie a livello sociale, politico e scolastico. Dal 23 al 26 ottobre, il Liceo di Arconate ospiterà i docenti delle scuole partner e una ricercatrice dell'Università di Halmstad per l'ultimo incontro transnazionale in presenza.

