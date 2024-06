Marcello Manno e la sua idea per 'Un paese libero'

Il candidato di Busto Garolfo, Marcello Manno, invia un ultimo appello al voto ai suoi elettori. Chiari i punti del suo programma.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI MARCELLO MANNO - PAESE LIBERO

Se veramente volete il cambiamento e ritrovarvi un paese proiettato in innovazione, gettoni che vanno da 3000 euro a 5000 euro per l'apertura di nuovi negozi in centro, se veramente volete che si cacci via la ndrangheta e lo spaccio di cocaina, due virus che hanno infangato il nostro paese. Non potete fare altro che votarci. Così come, la bonifica dell'area Rimoldi e la creazione di una

struttura che veda un percorso vita per anziani e giovani... ma soprattutto, più aiuti agli anziani e alle indigenti, con pranzi caldi e sussidi che ridiano dignità a tutti. Se veramente volete questo votate Paese Libero.

LISTA - Francesco Pincelli, Maurizio Alberti, Giovanni Odilone, Fausto Piastra, Andrea Toietta, Giovanna Poerio, Stefania Gargiulo, Morgan Bruno, Sonia Palermo, Francesco Capuano, Pierangela Franzoni, Nicola Mileo e Luana Palermo.

