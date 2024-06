Speciale Elezioni / Vanzaghello - Ecco il programma di Rino Giani e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Insieme per Vanzaghello

Il filo conduttore del programma di Insieme per Vanzaghello è “serve la qualità”: nel territorio, incentivando il recupero degli edifici non abitati e con la cura e la manutenzione del verde pubblico, così come del cimitero. Nell’ambiente, con lo sportello energia e le comunità energetiche. Nella vita quotidiana, creando un centro diurno per anziani e un servizio per aiutarli nelle pratiche mediche e burocratiche. Nell’istruzione, migliorando la mensa e supportando gli alunni in difficoltà. Nella cultura, facendo della biblioteca la fabbrica del sapere e rientrando nel Polo culturale del Castanese. Nello sport, riqualificando il Palazzetto e rinnovando la festa dello sport. Nella vita sociale, creando uno spazio polifunzionale per i giovani (sala prove musica e teatro) e creando il consiglio comunale dei ragazzi. Nell’uso delle risorse, riducendo del 10% le tasse e le imposte comunali alle famiglie nel corso del mandato. Negli uffici comunali, formando e motivando il personale e con nuovi servizi alla cittadinanza. Ci impegniamo ad ascoltare e dialogare in maniera costante e puntuale con i cittadini (dai singoli alla collettività) perché li vogliamo aiutare nelle diverse situazioni con le quali si troveranno a doversi confrontare e che insieme possiamo cambiare.

