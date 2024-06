L'Albania Day

Per un giorno la “casa delle Farfalle” è diventata l’apprezzato punto di ritrovo della comunità albanese, accorsa per salutare Edi Rama, il Primo Ministro.

Un colpo d’occhio da lasciare senza fiato… L’e-work Arena sold out avvolta nello sventolio di bandiere rosse (e anche qualche tricolore…) con centinaia di persone anche all’esterno col volto incollato ai maxi schermo allestiti per l’occasione.

È domenica, data 26 maggio, ma stavolta la pallavolo non c’entra. Per un giorno la “casa delle Farfalle” è diventata l’apprezzato punto di ritrovo della comunità albanese, accorsa per salutare Edi Rama, il Primo Ministro, che ha scelto l’impianto di Busto Arsizio per salutare i concittadini che vivono in Italia, ma in special modo in Lombardia, e illustrare loro il percorso che ha come obiettivo la valorizzazione anche oltre i confini, della cultura e dell’imprenditoria albanese. Punto di arrivo sarà poi la domanda di annessione alla Comunità Europea.

Il discorso di Edi Tari è stato spesso interrotto dagli applausi e dalle ovazioni dei presenti. In prima fila anche Erion Veliaj, il Sindaco di Tirana.

Una scelta non casuale, quella di Busto Arsizio, uno dei comuni che si mise in prima linea quando ci fu da accogliere i profughi giunti in Italia sui tristemente noti barconi.

Esaurita la parte “istituzionale” i quasi diecimila dell’e-work Arena hanno poi assistito festosi ad un concerto che ha registrato la presenza di alcuni dei cantanti più popolari in Albania: l’acclamato rapper Noizy, la celebre compositrice Elvana Gjata ed i cantanti Alban Skënderaj e Artiola Toska. Sino all’ultima nota, applausi e canti hanno riempito l’impianto bustocco in una domenica che per molti resterà l’indelebile ricordo di una bellissima giornata.

