Un omaggio a Puccini

L'Ensemble Amadeus ha presentato il concerto "Omaggio a Giacomo Puccini", un tributo al grande compositore Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte.

Sabato 25 maggio 2024, la Chiesa di Sant'Ilario a Marnate ha fatto da cornice a un evento musicale che ha incantato e commosso il pubblico. Nell'ambito della stagione "Itinerari Musicali", l'Ensemble Amadeus ha presentato il concerto "Omaggio a Giacomo Puccini", un tributo al grande compositore Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte. La serata ha visto protagonisti il Coro Sinfonico e l'Orchestra dell'Accademia Amadeus, con il contributo degli studenti del corso di esercitazioni orchestrali del Conservatorio della Provincia di Varese. La direzione era affidata al maestro Marco Raimondi, che ha saputo guidare con maestria i musicisti in un viaggio emozionante attraverso le opere più celebri di Puccini. La voce del soprano Laura Scotti ha aggiunto un tocco di magia, rendendo ogni interpretazione un momento indimenticabile.

Il programma del concerto ha offerto una selezione delle arie e dei pezzi orchestrali più amati del repertorio pucciniano. Si è iniziato con l'Elegia per Orchestra d'archi, un brano struggente che ha subito catturato l'attenzione del pubblico. A seguire, la dolcezza di "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi ha fatto emozionare i presenti, mentre l'Intermezzo e l'Ave Maria da Suor Angelica hanno portato un'atmosfera di pura spiritualità. Il momento clou è arrivato con "Un bel di vedremo" da Madama Butterfly, dove la voce di Laura Scotti ha saputo esprimere tutta la drammaticità e la speranza del personaggio. Il Coro a bocca chiusa, sempre da Madama Butterfly, ha creato un'atmosfera sospesa e incantata. "Quando m'en vo'" da La Bohème ha regalato un momento di leggerezza, seguito dalla forza del coro "Gira la cote" da Turandot e dall'intensità di "Vissi d'arte" da Tosca.

La serata si è conclusa con il "Gloria in excelsis" dalla Messa di Gloria, che ha unito magnificamente coro e orchestra in un finale maestoso. Ma il pubblico, entusiasta e commosso, non era ancora pronto a lasciare andare i musicisti. Una standing ovation ha richiamato tutti sul palco per un bis: il grandioso finale di Turandot, che ha suggellato una serata davvero memorabile.

Durante il concerto, il maestro Marco Raimondi ha condiviso con il pubblico storie e curiosità sulla vita e sulla musica di Puccini, offrendo una prospettiva unica e personale sull'eredità del compositore. Anche il parroco don Alberto è intervenuto, complimentandosi per la straordinaria esecuzione e sottolineando l'importanza culturale dell'evento. Organizzato dal Comune di Marnate in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Ilario, questo concerto è stato un tributo sentito e appassionato a Giacomo Puccini, un vero mito italiano. Una serata che ha ricordato a tutti noi quanto la musica possa unire, emozionare e rendere immortale l'opera di un grande artista.

Il concerto sarà proposto da Amadeus anche sabato 1 giugno alle ore 20.30 presso il palazzo del Broletto a Gallarate sempre nell'ambito della Stagione Itinerari Musicali, sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Comunitaria Ticino Olona con la collaborazione di Fondazione Minoprio. Domenica 2 giugno alle 21 Coro e Orchestra Sinfonica saranno invece di scena a Limbiate, nell’Anfiteatro Piazza Aldo Moro con il Concerto per la Repubblica.

Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione sul sito www.ensembleamadeus.org dell’Associazione Ensemble Amadeus ove è possibile consultare anche l’intero calendario dei concerti della stagione.

