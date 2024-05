Giornata del sollievo: sfide e progressi nel combattere il dolore. L’impegno quotidiano della ASST Ovest Milanese nella lotta globale alla sofferenza.

Domenica 26 maggio 2024 si terrà la XXIII Giornata Nazionale del Sollievo, un'iniziatva promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il Ministero della Salute e la Fondazione Nazionale "Gigi Ghiroƫ". Anche ASST Ovest Milanese aderisce alla Giornata con l'intento di offrire ai cittadini un'occasione per conoscere e riflettere sul tema del sollievo e della sua importanza nella cura della persona.

Il dolore è il sintomo più comune di tuƫ, ed è un sintomo che si può lenire. Esso rappresenta la principale causa di richiesta di cure, e può essere definito come una esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole associata ad un danno tissutale potenziale o in atto. Il dolore capita a volte improvvisamente (per cui si parla di “dolore acuto”) oppure può durare a lungo nel tempo (per cui si definisce “dolore cronico”), e può avere una causa organica, neuropatica o psicologica

