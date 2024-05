"Erbacce e incuria al monumento"

Erbacce tutte intorno e situazione di grande incuria. Il monumento dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa posto all'interno del parco Vassallo di Nerviano non sembra passarsela granché bene.

Erbacce tutte intorno e situazione di grande incuria. Il monumento dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa posto all'interno del parco Vassallo di Nerviano non sembra passarsela granché bene. A segnalare il degrado è stato l'ex sindaco ora sui banchi dell'opposizione nelle file della Lega Massimo Cozzi. "Raccogliendo la segnalazione di diversi cittadini che si recano al parco Vassallo - scrive in una nota- si porta a conoscenza della situazione di degrado del monumento dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa posizionato di fianco alla vecchia sede del Comando di Polizia Locale , circondato da vegetazione molto alta". Cozzi si è quindi rivolto all'amministrazione comunale chiedendo un ripristino del decoro nell'area, anche in considerazione della "doverosa dignità che la figura dell'allora generale merita". Cozzi ha voluto verificare se la situazione, a distanza di alcuni giorni, avesse cambiato registro ma ha dovuto trarre una conclusione amara: "a oggi nulla è cambiato - sostiene - ed è vergognoso il mancato rispetto verso una figura così importante, nella speranza che faccia ancora notizia una simile situazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!