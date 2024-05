Doniselli e la sua corsa in solitaria

Una sola lista in corsa alle elezioni dell’8 e 9 giugno a Boffalora sopra Ticino? Sembrerebbero dunque questi gli scenari al momento.

Una sola lista in corsa alle elezioni dell’8 e 9 giugno a Boffalora sopra Ticino? Sembrerebbero dunque questi gli scenari al momento. Una corsa in solitaria per il gruppo dell'attuale sindaco uscente, per continuare così a governare il paese sulle sponde del Naviglio anche nei prossimi cinque anni. Mentre fino a qualche giorno fa si credeva nella seconda lista, è proprio delle ultime ore la notizia di un ritiro last minute. La conferma definitiva si avrà alla chiusura delle deposizioni delle liste.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!