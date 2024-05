I candidati di Cambiamo Arconate

‘Cambiamo Arconate’ ha presentato ufficialmente, sabato 4 maggio presso l’auditorium comunale, la lista dei dodici candidati che sosterranno Sergio Calloni alle prossima tornata amministrativa.

Un gruppo affiatato, competente e pronto a amministrare Arconate per il terzo mandato consecutivo. ‘Cambiamo Arconate’ ha presentato ufficialmente, sabato 4 maggio presso l’auditorium comunale, la lista dei dodici candidati che sosterranno Sergio Calloni alle prossima tornata amministrativa.

Il gruppo raccoglie persone e percorsi molto differenti: i due ‘Pisoni’, Alessandro e Giacomo (tecnico delle comunicazioni in pensione e studente), sono rispettivamente il più esperto e il più giovane tra i candidati, e le professionalità rappresentate tra i candidati spaziano dall’ambito sanitario (Fumagalli, Poma) a quello commerciale (Gorla, vicesindaca uscente, Macrì, Mileo, Rolfi) fino al mondo delle imprese (Arena), della moda (Zanzottera), della comunicazione (Colombo) e della Pubblica Amministrazione (Garegnani).

L’evento è stato condotto da Sergio Calloni, sindaco uscente che aveva già confermato la sua corse nel mese di febbraio: “Vorrei prima di tutto ringraziare mia moglie, che mi ha supportato per questa esperienza che di sicuro è stata molto faticosa ma anche fruttuosa. Altrettanto devo ringraziare la mia squadra di amministratori, e in particolare alla vicesindaca Gorla, la cui competenza è esemplare e fondamentale per la gestione della macchina amministrativa arconatese”.

Cambiamo Arconate è pronta a riconfermarsi, in attesa della presentazione del candidato di ‘Viva Arconate’.

