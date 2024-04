Ligabue: "Che vittoria, grazie Inter!"

Tra i molti tifosi dell'Inter in giubilo per la vittoria dello Scudetto (ottenuto con uno storico derby) c'è anche Luciano Ligabue. Il noto rocker romagnolo non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, e ha espresso così la sua gioia

Tra i molti tifosi dell'Inter in giubilo per la vittoria dello Scudetto (ottenuto con uno storico derby) c'è anche Luciano Ligabue. Il noto rocker romagnolo non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, e ha espresso così la sua gioia:

“Ogni scudetto è bellissimo ma questo, vinto con così tanta bellezza di gioco, da un gruppo fortissimo che sembra divertirsi parecchio, con una dirigenza che riesce a sostituire la spina dorsale della squadra a budget zero e un allenatore che è già nel cuore degli interisti (e come se non bastasse è pure quello della seconda stella) è davvero speciale. Cosa volere di più dalla nostra Beneamata?”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!