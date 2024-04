Al palazzetto anche il padel

Maglietta, pantolincini o tuta e soprattutto racchetta: forza tutti in campo! Sì, perché il nuovo campo da padel al palazzetto dello sport di Vanzaghello è realtà.

Maglietta, pantolincini o tuta e soprattutto racchetta: forza tutti in campo! Sì, perché il nuovo campo da padel al palazzetto dello sport di Vanzaghello è realtà. "Un ulteriore impianto che arricchisce ancor di più la struttura - commenta il presidente dello Skating Club Vanzaghello, Gianluigi Rivolta - Grazie all'Amministrazione comunale, con la quale c'è un ottimo rapporto di collaborazione, e un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro sostegno per la realizzazione". Pronti, allora, che si gioca... "Uno sport molto simile al tennis, con quasi le stesse regole, ad eccezione di alcune cose, ma per certi aspetti più semplice - spiega l'istruttrice Nicoletta Brigatti - Diciamo che è proprio per tutti, dai piccoli ai grandi, insomma, chiunque può cimentarsi e divertirsi scendendo in campo. Una bellissima opportunità di fare attività fisica, stare insieme e socializzare".

SI GIOCA: INAUGURATO IL CAMPO DA PADEL



