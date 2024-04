ANPI Corbetta: le iniziative per il 25 Aprile

Anche quest’anno sono numerose le iniziative della sezione ANPI “Pierino Beretta” di Corbetta in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Anche quest’anno sono numerose le iniziative della sezione ANPI “Pierino Beretta” di Corbetta in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione. Dal 22 al 28 aprile si potrà visitare presso la Sala “Artemisia Gentileschi” (ex delle Colonne) la mostra “Le Madri costituenti” 21 donne della Repubblica. Sono le deputate che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione: donne che provengono da storie politiche e culturali diverse, ma tutte hanno partecipato alla lotta partigiana e antifascista: hanno condiviso i valori della libertà, della giustizia sociale, della democrazia e la sfida di un nuovo mondo da costruire, in cui le donne fossero protagoniste. Lunedì 24 aprile, alle 14.30, seguirà “Porta un fiore al partigiano”: verranno deposti dei fiori sulle tombe dei 12 partigiani sepolti nel cimitero di Corbetta. Nella giornata di mercoledì 25 aprile avvenimento centrale sarà ovviamente il corteo, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza del Popolo e conclusione alle ore 11:30 in Piazza Beretta. Sarà presente il Corpo Filarmonico “Gaetano Donizetti”. La sera del 25, alle 21 presso la Sala Polifunzionale “A. Salvi”, in piazza Primo Maggio, si potrà assistere al concerto dal titolo “Partigiani sempre” con i Cantosociale: pensieri, canzoni e storie di pace, Resistenza, diritti e libertà.

Ci auguriamo che la cittadinanza corbettese partecipi alle nostre iniziative, in particolare al corteo del 25 Aprile, che rappresenta il momento centrale della celebrazione della Liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazifascista.

