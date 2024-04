Torna la rassegna "Primavera in fiore 2024", storica manifestazione dell’Amministrazione comunale che ha lo scopo di celebrare la nuova stagione promuovendo attività di educazione ambientale rivolte soprattutto a bambini e ragazzi e altre iniziative a tema.

Torna la rassegna "Primavera in fiore 2024", storica manifestazione dell’Amministrazione comunale che ha lo scopo di celebrare la nuova stagione promuovendo attività di educazione ambientale rivolte soprattutto a bambini e ragazzi e altre iniziative a tema. Il calendario degli eventi prenderà il via sabato 20 aprile in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio con l’iniziativa “Biodiversità e impollinatori”, promossa dall’istituto comprensivo Galilei, insieme agli Istituti De Amicis, Bossi, Tommaseo, Galvaligi di Solbiate Arno e Falcone di Gallarate e con la partecipazione di Associazione “Plastic Free”; Apicoltori varesini, Spesa Sballata, Azienda agricola Love farm di Jerry Alotta e Neutalia. Non mancherà la collaborazione della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio "G. B. Roggia" che allestirà un angolo lettura di libri a tema. Dalle 10 alle 18 sono in programma laboratori e giochi che metteranno in evidenza il ruolo degli impollinatori per la salvaguardia dell’ambiente. Saranno attività divertenti e coinvolgenti, ma soprattutto educative, come spiegato questa mattina dal sindaco Emanuele Antonelli, dalla presidente del consiglio comunale Laura Rogora e dal consigliere delegato a verde ed ecologia Orazio Tallarida. Nell'occasione è stata presentata anche l'agenda del verde pulito che comprende le attività di pulizia delle aree verdi in programma nel corso dell'anno a cura di alcune associazioni del territorio. Tutte le info sui laboratori e le attività in programma (tutte gratuite) sul sito www.comune.bustoarsizio.va.it.

