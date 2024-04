'Insieme per Vanzaghello' ci sarà. A breve il candidato

'Insieme per Vanzaghello' (oggi sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale) scalda i motori in vista delle prossime elezioni. A breve verrà ufficializzato il candidato.

Tre conferme. La prima: ci saranno alle elezioni comunali. La seconda: a breve annunceranno il candidato sindaco. La terza: a guidare il gruppo non sarà l'ex primo cittadino (per due mandati) e poi anche assessore Gian Battista Gualdoni. 'Insieme per Vanzaghello', la lista che nell'ultimo quinquennio è stata sui banchi dell'opposizione, insomma è pronta per l'appuntamento elettorale di giugno. E se da una parte, come detto, molto probabilmente in settimana presenterà la figura scelta per provare a vincere e guidare così il paese nei prossimi cinque anni ("Abbiamo una rosa di nomi che stiamo valutando - spiega lo stesso Gualdoni"), dall'altra ha già messo "nero su bianco" il programma. "I punti sui quali vorremmo concentrare le attenzioni sono praticamente pronti - continua - Argomenti e tematiche che spaziano su ambiti e campi differenti e che partendo dal presente si proiettano verso il futuro. Comune, come stiamo ripetendo a chi ce lo chiede, a breve ufficializzeremo il nostro candidato e, allo stesso tempo, inizieremo a presentare proprio alcuni spunti del programma. Per quanto mi riguarda - conclude appunto Gualdoni - posso confermare fin da subito che non sarò io a guidare il gruppo. Ci sarà, però solamente in lista".

