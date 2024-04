Una piramide in Regione

Una grande piramide al centro della piazza che ospita il Palazzo della Regione Lombardia. Un oggetto 'unico' che, al termine della Design Week, sarà utilizzato come copertura dell'Osservatorio 'EVK2CNR' situato alla base dell'Everest.

Una grande piramide al centro della piazza che ospita il Palazzo della Regione Lombardia. Un oggetto 'unico' che, al termine della Design Week, sarà utilizzato come copertura dell'Osservatorio 'EVK2CNR' situato alla base dell'Everest. Un'installazione di design eccezionale, realizzata in acciaio e tessuto tecnologico da aziende lombarde, al cui interno si potrà vivere una speciale experience che coniugadesign, tecnologia e sostenibilità.

È solo una delle proposte che la Regione offrirà, in occasione della Design Week, da lunedì 15 a domenica 21 aprile, "un ricco palinsesto di iniziative ed eventi di particolare attrazione e interesse" spiegano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore con delega al Design, Barbara Mazzali.

La piramide e l'intera esposizione troveranno dunque spazio in una location d'eccezione aperta gratuitamente a tutti i cittadini, "con l'obiettivo - aggiungono Fontana e Mazzali - di rendere il Palazzo e la piazza un punto di riferimento per il mondo del design e della creatività e una tappa da non perdere nell'ambito della Design Week 2024".

In particolare, nella Piramide troveranno posto 3 blocchi di ghiaccio, rappresentativi di 3 tipologie di ghiacci diversi che, sciogliendosi, sensibilizzeranno i cittadini e i visitatori sull'intensità della fusione glaciale. Prevista anche la presenza di diversi oggetti di design, di importanti aziende lombarde, oltre che la possibilità di dotarsi di oculus per entrare in una realtà immersiva sui ghiacciai.

Piazza Città di Lombardia ospiterà inoltre 'Oasisquare. History of Forgotten Landscapes': un invito alla riflessione sul rapporto tra umanità e natura attraverso installazioni che esplorano l'impatto umano sull'ambiente.

Piazzetta Galvani sarà sede del progetto 'Phygital Store' con istallazioni sulla realtà aumentata per trasportare gli utenti in un virtual space 3D, dove potranno immergersi nelle proposte di prodotti e progetti di vari designer e brand. Gli ingressi di Palazzo Lombardia accoglieranno la mostra diffusa intitolata 'Un passo avanti', una galleria di oggetti di colore rosso, noti e meno noti, per raccontare l'importanza del mondo femminile.

Lo Spazio IsolaSET (zona via Galvani) ospiterà la mostra 'Iconic Women' dell'innovativo e visionario artista Domenico Pellegrino che propone al pubblico, con il suo inconfondibile tratto, opere luminose dedicate alle più iconiche figure femminili della storia contemporanea: da Raffaella Carrà a Frida Kahlo, da Madonna a Marylin, da Barbie a Carla Fracci.

Durante tutta la settimana sono previste aperture straordinarie del 39° piano, dove sarà possibile ammirare, oltre al bellissimo panorama della città, i bozzetti realizzati dall'artista Jacopo Ascari per la campagna Lombardia Style, creata per promuovere il brand di Regione Lombardia come attrazione e meta di eccellenza del turismo nazionale e internazionale.

Il Belvedere sarà aperto, solo su prenotazione sul sito www.eventi.regione.lombardia.it, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 21; venerdì: dalle 15 alle 21; sabato: dalle 10 alle 21; domenica: dalle 10 alle 18.

