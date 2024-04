'Gruppo di Cammino': primo anno

Continua l’attività del nuovo “Gruppo di Cammino” di Marcallo con Casone. È un’iniziativa che è stata rilanciata nel 2023 dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marina Roma, d’intesa con l’ATS Città Metropolitana - SC Promozione della Salute.

Continua l’attività del nuovo “Gruppo di Cammino” di Marcallo con Casone. È un’iniziativa che è stata rilanciata nel 2023 dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marina Roma, d’intesa con l’ATS Città Metropolitana - SC Promozione della Salute. Lo scopo è di coinvolgere i cittadini, in particolare della terza età, in una attività gratuita e semplice da svolgere regolarmente con cadenza settimanale e che aiuta a socializzare e a star bene fisicamente e mentalmente. Roberto Valenti, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Welfare, spiega che "Per partecipare bisogna iscriversi scaricando l’apposito modulo dal sito web del Comune che, una volta compilato e sottoscritto, va consegnato in municipio all’URP, Ufficio relazioni con il pubblico che dona una pettorina da indossare durante le camminate. Ad oggi si contano 36 iscritti e sicuramente con l’arrivo della bella stagione il nostro Gruppo di Cammino continuerà a crescere". Il Gruppo si riunisce ogni lunedì e giovedì alle ore 9.30 nella tensostruttura del Parco Ghiotti per fare delle passeggiate in sicurezza della durata di 60 minuti. "Gli iscritti si ritrovano, fanno del riscaldamento muscolare e decidono insieme il percorso da fare all’interno del territorio comunale – afferma l’animatore del Gruppo Alex Carnaghi – Durante la camminata si socializza, si scambiano due chiacchere e alla fine si ritorna in tensostruttura. È un’esperienza molto positiva in quanto permette di coniugare l’attività fisica con la socializzazione che è la cosa più importante. Aderire al Gruppo di cammino significa uscire di casa, svolgere una attività fisica modesta all’aperto, incontrare altre persone". È lo stesso Carnaghi a fare un bilancio del primo anno di ripresa di questa attività. Ecco i numeri dal mese di marzo del 2023 ad oggi: 36 persone iscritte, 75 uscite, 901 presenze, 78 ore di cammino e 355 km percorsi. "È stato dimostrato da studi scientifici che camminare aiuta a prevenire non solo i problemi articolatori, cardiaci e polmonari, ma accelera il metabolismo e riduce il rischio di diabete – ribadisce Roberto Valenti - Il cammino è una “pratica” a disposizione di tutti, è gratuita, non richiede particolari abilità né un equipaggiamento specifico (solo abbigliamento idoneo e scarpe comode)". Per maggiori informazioni contattare lo 02/9796121 e chiedere dell’Urp.

