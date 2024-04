La corretta identificazione degli obiettivi economico finanziari da perseguire e la misurazione delle performance (a preventivo e a consuntivo) sono condizioni necessarie per fornire a tutta l’organizzazione le linee guida da seguire, chiarendo ad ogni operatore cosa ci si aspetta da lui e indicandogli le più opportune azioni da porre in essere.

I sistemi di performance measurement hanno per cui un impatto decisivo sulla definizione degli obiettivi, sul controllo in itinere del raggiungimento degli stessi, sulle modifiche da apportare alla gestione, sulla comunicazione della strategia all’interno dell’organizzazione, sulla motivazione e sul cambio di comportamento degli individui.

Diventa critico, per disporre di un efficace sistema di misurazione delle prestazioni, riuscire a mantenere un costante allineamento tra la vision, la strategia, gli obiettivi, i programmi di azione, i parametri di misurazione dei risultati e i sistemi premianti.

Posto che nessun indicatore, singolarmente, consente di catturare in modo esaustivo la situazione aziendale in termini di “buona” o “cattiva” performance, il Tableau de Bord consiste in un insieme di strumenti e misure collegati tra loro attraverso una serie di relazioni causa/effetto. Ogni misura esprime un certo stadio del processo, e l’insieme degli indicatori del Tableau de Bord fornisce il quadro complessivo del funzionamento sistemico generale. Il suo scopo è quello di fornire ai diversi livelli organizzativi le informazioni di supporto per prendere decisioni e consentire di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il Tableau de Bord, nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione evoluti, parte dalla rilevazione dei risultati economico-finanziari e approfondisce le analisi delle cause fisico-tecniche e operative degli scostamenti riferiti ai risultati di ogni processo aziendale.

Proprio come un automobilista, o un pilota di aereo, che tengono sotto controllo il proprio cruscotto con un sistema di indicatori (velocità, carburante, temperatura, direzione, e olio) che nel loro insieme consentono di fare le opportune scelte di viaggio, le aziende hanno bisogno di un analogo cruscotto di indicatori.

Il convegno, in programma il 9 aprile alle 14.30 alla LIUC, è rivolto ad imprenditori, manager e consulenti interessati ad approfondire le più recenti evoluzioni degli strumenti di definizione e misurazione delle performance e a costruire un adeguato Tableau de Bord per la gestione consapevole della propria realtà aziendale.

L’evento è in attesa di accreditamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (3 Crediti FCP)

