Scendi in pista con RacetoDonate

Con il patrocinio del Lions Club Varisium e di CAOS, il Centro Ascolto Operate al Seno, torna il 10 aprile la 'Giornata in Pista RacetoDonate' giunta alla seconda edizione. Non perdere l'occasione di andare più veloce della malattia e provare l'emozione di salire su una vera macchina da corsa e vivere l'adrenalina che prova un pilota contribuendo a salvare una vita. Dove? All'Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina. Cosa? L'opportunità di fare 5 giri (IN, OOUT, 3 CRONO). Ma affrettati i posti sono limitati! Quanto ti costa? Una donazione base di 350 euro. Il ricavato sarà devoluto al Registro Italiani Donatori di Midollo Osseo per la creazione di un fondo destinato alla comunicazione che porterà nuove iscrizioni al registro stesso. Per info e prenotazioni visita il sito ufficiale www.racetodonate.org o invia una mail a info [at] racetodonate [dot] org

Prenota la tua sezione e regala speranza.

