Tutto pronto per il Volandia Nerd Wing Day, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Galaxy APS.

Tutto pronto per il Volandia Nerd Wing Day, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Galaxy APS. L'appuntamento, allora, è il 20 aprile al Parco e Museo del Volo accanto a Malpensa. Volandia Nerd Wing Day è un grande meltin’ pot di Pop Culture grazie al quale, il 20 aprile, il Parco e Museo del Volo di Volandia si colorerà con il meglio del panorama geek del territorio, dallo Steampunk ai Supereroi, dai personaggi del Signore degli Anelli ai Costruttori di droidi ed ai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico Schiapparelli del Campo dei Fiori.

Saranno presenti alcune tra le più importanti associazioni di settore nazionali: la Rebel Legion Italian Base, la 501st Legion Italica Garrison, Ori’Cetar Clan Italy MMCC e Saber Guild, i gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm e presenti in tutto il mondo, che saranno a disposizione degli ospiti per farsi immortale nei padiglioni del museo e fra le splendide prop dell’Associazione Galaxy, come il maestoso Jabba The Hutt, il mezzo d’assalto imperiale AT-ST e la nuovissima forgia mandaloriana! In compagnia dei propri eroi preferiti, da Darth Vader a Kylo Ren, da Han Solo alla principessa Leia, dai mitici Stormtrooper ai piloti ribelli fino ai Cavalieri Jedi, i gruppi ufficiali di Star Wars sfileranno nel pomeriggio una spettacolare parata cui parteciperanno anche i giovanissimi cadetti della The Galactic Academy Varykino Campus Italia, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni. Non finisce qui, per tutti i bambini la “sfilata cosplay”, non competitiva, in cui sfoggiare i propri costumi.

Tra i gruppi di cosplayer che hanno aderito al Nerd Wing Day 2024 segnaliamo la Victorian Steampunk Lombardia – Northern Society, un gruppo di appassionati che nasce nell’aprile del 2016, con lo scopo di promuovere l’autentica cultura Steampunk e di condividerne la passione, i The Heroes, un gruppo di cosplayer a tema misto che fa della qualità dei propri costumi e dell’attenzione al sciale il proprio punto di forza, e la Compagnia de’ Viaggiatori in Arme, gruppo di rievocazione fantasy nato nel 1995 a Milano ed esempio concreto di quello che possono realizzare un gruppo di veri amici affiatati e uniti da uno stesso ideale e in grado di divertire e divertirsi in ciò che fanno, anche dopo tanti anni.

Durante la giornata, all’interno del Parco e Museo del Volo potrete giocare con i giochi creati e illustrati da Angelo Porazzi insieme con gli autori ed artisti di Area Autoproduzione, ascoltare le performance del gruppo di musicisti itineranti in cosplay post-apocalittico Limbo Neutrale, che si esibisce dal vivo con un repertorio di musiche di cartoni animati e serie dagli anni ’80 ad oggi, osservare il sole in compagnia degli scienziati della Società Astronomica G.V. Schiaparelli, ammirare le creazioni in mattoncini del gruppo BrianzaLUG, i droidi costruiti nel Ripostiglio dei Tre Jawa e le props e i costumi di Fantasy Art Creations, sorseggiare le ottime birre artigianali prodotte da Refuel Brewery ed acquistare gli oggetti creati artigianalmente dalla Bottega del Dragone.

EmpiRa Star Wars Fanclub, l’associazione culturale che si occupa di Guerre Stellari informando gli appassionati del franchise, sarà presente con i propri redattori per raccontare dall’interno lo svolgersi dell’evento e con il nuovo progetto Nomads dedicato ai costumi completamente originali, ma ispirati fortemente a quello che viene mostrato nei vari prodotti legati a Star Wars, personaggi che normalmente sono sullo sfondo, ma che rendono reale la galassia lontana lontana.

L’iniziativa vuole, inoltre, coniugare passione e impegno sociale: durante l’evento sarà presente con un proprio stand, accompagnata da R2-KT Italia (il droide rosa dal cuore d’oro), LILT Varese, il cui compito istituzionale primario è diffondere la “cultura della prevenzione” (primaria, secondaria e terziaria) come stile di vita.

Per accedere all’evento basterà essere in possesso di un biglietto, abbonamento o coupon per l’ingresso al museo. Tutti i cosplayer potranno visitare il museo e partecipare all’iniziativa con un ingresso a tariffa ridotta di 9 euro a persona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!