Laboratorio di poesia dorsale

La biblioteca comunale di Magnago ospita un evento di poesia dorsale a cura di Antonia De Bernardi, sabato 20 aprile dalle 10 alle 12. La poesia dorsale è un componimento costruito mettendo i libri uno sopra l’altro in modo che i titoli sui dorsi si concatenino formando espressioni di senso compiuto. Il risultato si chiama poesia dorsale proprio perché nasce dai dorsi dei libri. L’ha inventata un graphic designer e fotografo, Silvano Belloni, che ha avuto l’ispirazione fissando uno scaffale con dei libri ammucchiati. La giornalista Antonella Ottolina si è innamorata dell’idea e le ha dato vita, componendo le poesie dorsali. Un elaborato creativo, quasi un gioco, che permette di valorizzare il patrimonio librario e mettere in moto l’immaginazione.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!