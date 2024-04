Tulipani... tutti da costruire

Tulipani per tutti e soprattutto da costruire. Eh sì, perché per il secondo anno consecutivo 'Fotografia Costruttiva', su invito di 'Tulipiani Italiani', sarà sabato 6 e domenica 7 aprile al campo di Arese.

Tulipani per tutti e soprattutto da costruire. Eh sì, perché per il secondo anno consecutivo 'Fotografia Costruttiva', su invito di 'Tulipiani Italiani', sarà sabato 6 e domenica 7 aprile al campo di Arese. E qui i visitatori avranno la possibilità, prima di realizzare appunto dei bellissimi tulipani con i mattoncini Lego, poi di piantarli su un terreno dedicato e fotografarli. Ma non è finita qui, visto che si potrà anche partecipare al concorso organizzato da 'Fotografia Costruttiva'. Tutte le informazioni per partecipare all’evento sul sito Web dell’associazione culturale su

https://fotografiacostruttiva.com/tulipani-italiani-in-mattoncini-arese-...

oppure iscrivendosi al Gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/1701252216854380.

