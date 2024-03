La meraviglia dei tulipani a Corbetta

La meraviglia dei tulipani conquista Corbetta. In città, infatti, mai come stavolta è proprio il caso di dirlo, è sbocciato un bellissimo campo.

La meraviglia dei tulipani conquista Corbetta. In città, infatti, mai come stavolta è proprio il caso di dirlo, è sbocciato un bellissimo campo, grazie all'idea di Tulipland.cs di Cascina Scuola, una traversa di in via G.Parini e via Cascina Nuova, con 150.000 tulipani pronti ad accogliere i tanti visitatori che arriveranno. 'Tulipland', allora, vi aspetta sabato e domenica dalle 9 alle 19.30, mentre in settimana sarà aperto dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 19.

