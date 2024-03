Volo giornaliero Orio al Serio e Linate-Perugia

Lombardia e Umbria ancora più vicine grazie al nuovo volo giornaliero tra Milano e Perugia che, da lunedì a venerdì parte da Orio al Serio, mentre nel fine settimana da Linate. Presentato dai presidenti Attilio Fontana e Donatella Tesei, che hanno sottolineato come il nuovo collegamento rappresenti "Un'opportunità per sviluppare ulteriormente il turismo e le connessioni tra imprese lombarde e umbre".

