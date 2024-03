'Lo Psicopompo' al Teatro Menotti

Dal 3 al 7 aprile in prima milanese, al Teatro Menotti, il testo scritto e diretto da Dario De Luca, in scena con Milvia Marigliano, 'Lo Psicopompo'.

Dal 3 al 7 aprile in prima milanese, al Teatro Menotti, il testo scritto e diretto da Dario De Luca, in scena con Milvia Marigliano, 'Lo Psicopompo'. Un uomo e una donna, chiusi in casa, si confrontano sulla morte, sul desiderio di morte. Sia in maniera teorica che come fatto concreto. I due non sono estranei ma una coppia, un certo tipo di coppia, unita da un rapporto importante, intimo. Lui è un infermiere che, in maniera clandestina, aiuta i malati terminali nel suicidio assistito e lei è una professoressa in pensione. Il dialogo si dipana in una dialettica serrata ma placida, come una nevicata, anche intorno a riflessioni sulla musica classica, presenza costante nelle loro vite. I due, con i loro rapporti interpersonali complicati, già minati da una sciagura del passato che fa da sfondo alle loro vite, si troveranno a essere testimoni del mistero della morte e a contemplare l’abisso.

