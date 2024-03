Le selezioni per il Mercatino

Il Comune e la Pro Loco di Santa Maria Maggiore hanno fissato le date della 25^ edizione del Mercatino di Natale, che si terrà nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre. L'organizzazione ha avviato le fasi di iscrizione e preselezione, per tutte le categorie di espositori.

Le iscrizioni (esclusivamente online) per le bancarelle di qualità 2023 prenderanno avvio venerdì 29 marzo e si protrarranno fino a venerdì 12 aprile. Le preselezioni online per gli espositori di prodotti enogastronomici del Verbano-Cusio-Ossola prenderanno avvio venerdì 29 marzo e si protrarranno fino a venerdì 12 aprile (o di persona su appuntamento per il 23 aprile o il 4 maggio). Le preselezioni (di persona e online) per tutti gli altri aspiranti espositori saranno aperte da venerdì 12 aprile a domenica 5 maggio.

Tutte le regole e le indicazioni per partecipare alle preselezioni sono pubblicate sul sito ufficiale del Mercatino di Natale: https://mercatininatale.santamariamaggiore.info.

