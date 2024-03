Mercoledì 27 marzo, alle 17.30, in Auditorium alla LIUC per il ciclo Conversazioni in Biblioteca ecco 'L’intelligenza artificiale di Dostoevskij', il libro del professor Luca Mari, con il contributo di Daniele Bellasio, Francesco Bertolotti, Alessandro Giordani.

Mercoledì 27 marzo, alle 17.30, in Auditorium alla LIUC per il ciclo Conversazioni in Biblioteca ecco 'L’intelligenza artificiale di Dostoevskij', il libro del professor Luca Mari, con il contributo di Daniele Bellasio, Francesco Bertolotti, Alessandro Giordani. Il volume propone una riflessione a tutto tondo sull’evoluzione della conversazione uomo-macchina, alla luce delle recenti evoluzioni tecnologiche. Sarà possibile seguire l’incontro in presenza e a distanza (iscrivendosi all’evento per ricevere il link per seguire da casa).

