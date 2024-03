Da sempre per don Giovanni Patella, coadiutore di Busto Garolfo, realizzare e mettere in scena musical teatrali è un’ottima occasione per avvicinare ragazzi e adulti alla fede.

Da sempre per don Giovanni Patella, attuale coadiutore di Busto Garolfo (dopo le esperienze a Turbigo e Busto Arsizio), realizzare e mettere in scena musical teatrali è un’ottima occasione per avvicinare ragazzi e adulti alla fede. Un modo artistico per evangelizzare, rappresentando momenti e personaggi della Bibbia, con entusiasmo e passione. “Questo nuovo spettacolo ‘Il Principe dei Sogni’ è ispirato al sogno di Giuseppe - ci spiega don Giovanni Patella - ci abbiamo messo circa nove mesi per studiarlo e metterlo in scena, preparandone le parti, coordinando allestimenti e dettagli. La cosa singolare è che lo abbiamo messo in rappresentazione nello scorso fine settimana, proprio in un periodo in cui la liturgia ci sta proponendo tanti spunti di Giuseppe, le sue fatiche, il sue essere venduto come schiavo...”. Il testo della Genesi è rappresentato in chiave musical e ha visto la partecipazione di circa 80 persone: “Una cinquantina sono ragazzi, gestiti dai loro educatori, che li hanno coordinati tra regia, scenografia, abiti, ecc - prosegue don Giovanni - vedere dei ventenni che si impegnano così è davvero un bellissimo segno per la nostra comunità. Poi spazio ai genitori che si sono offerti come costumisti, parrucchiere, scenografie, ma anche per la parte luci e video, oltre che per il coro che ha intonato le splendide emozioni che hanno coinvolto tutti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!