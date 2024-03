Regione ed Ersaf a ' Fa' La Cosa Giusta!'

Regione Lombardia ed Ersaf partecipano all'edizione 2024 di Fa' La Cosa Giusta! 22-24 marzo, Allianz MiCo Milano, per promuovere le attività legate alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e naturalistico, della montagna e del turismo lento, accessibile e sostenibile.

Regione Lombardia ed Ersaf partecipano all'edizione 2024 di Fa' La Cosa Giusta! 22-24 marzo, Allianz MiCo Milano, per promuovere le attività legate alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e naturalistico, della montagna e del turismo lento, accessibile e sostenibile.

Lo stand si trova di fronte alla piazza Grandi Cammini. Lì potrete trovare corner informativi e laboratori per bambini e adulti, tenuti da esperti per: esplorare e scoprire i parchi e le aree protette della Lombardia, conoscere il grande patrimonio della biodiversità, imparare a riconoscere le tracce lasciate dagli animali e cosa fare in caso di "incontri ravvicinati", soprattutto sui sentieri di montagna con orsi, lupi... e alieni!, fare come Indiana Jones, con i reperti e le incisioni rupestri della Valle Camonica, immergervi con visori 3D e percorrere in sella alle bici la ciclovia di E-Bike e "indagare" come veri detective nel mondo del bio e dell'agricoltura sostenibile, con il progetto MioTuoBio.

Inoltre, spazio alla presentazione di libri e progetti:

SABATO 23

12 - Ecomusei e Comunità nella Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua.

18 - Presentazione del libro Racconti di straordinarie ricerche, wolf induced.

DOMENICA 24

12 - “Parchi Lombardi per tutti” e “A ciascuno il suo passo”: due progetti sulla fruizione inclusiva dei territori lombardi (in Piazza Grandi Cammini).

15.30 - Presentazione degli interventi sui percorsi di accesso a luoghi di interesse culturale e lungo la Via Francigena.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!