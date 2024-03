Giovani in servizio con i Vigili

Un venerdì sera diverso per tre giovani bustocchi: hanno partecipato a un’attività di controllo del territorio insieme agli agenti della Polizia locale

Un venerdì sera diverso per tre giovani bustocchi: grazie al progetto “On the Road a Varese–Edizione 2024”, promosso dall’associazione “Ragazzi on the road” e coordinato dalla Prefettura di Varese, hanno partecipato a un’attività di controllo del territorio insieme agli agenti della Polizia locale e vissuto un’esperienza concreta sulla strada, per comprendere l’importanza fondamentale del rispetto delle regole. A salutare i ragazzi all’avvio della serata il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo con il comandante Stefano Lanna: l’Amministrazione comunale ha, infatti, aderito con convinzione all’iniziativa che promuove il senso civico e la sicurezza, contribuendo a formare cittadini più attenti e consapevoli.

Nel pomeriggio di sabato, poi, i giovani hanno seguito le attività degli agenti in servizio nel centro storico. Ancora, mercoledì 20 marzo visiteranno il palazzo Municipale e incontreranno il sindaco, la giunta, la presidente del consiglio comunale per approfondire le conoscenze su ruoli e competenze dei diversi organi istituzionali. L’esperienza si concluderà venerdì 22 marzo con un pomeriggio di lavoro al comando e con attività sul territorio.

