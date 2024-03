Le imprese aviatorie di 'Duca' e 'Picchio'

Nella sala Previati del Castello di San Giorgio, Associarma Legnano ha presentato, con la collaborazione degli Amici del Reparto Sperimentale Volo, il primo evento di Legnano Mette Le Ali ’24.

Nella sala Previati del Castello di San Giorgio, Associarma Legnano ha presentato, con la collaborazione degli Amici del Reparto Sperimentale Volo, il primo evento di Legnano Mette Le Ali ’24. Davanti ad un pubblico di appassionati arrivati da tutto il Nord d’Italia, Fabio Consoli “Duca” e Davide Picchi “Picchio” hanno raccontato le loro imprese aviatorie con il Caproni Ca.3 I-ZANA della Jonathan Collection e con il Fly Fano Team “The Sformation”. Erano presenti in sala l’assessore delegato alla Città Futura Lorena Fedeli e una rappresentanza dell’Ufficio Eventi, Cerimonie e Sport del comune di Legnano. L’evento, il primo del calendario per le celebrazioni dei 100 anni di Legnano città, si è aperto con il ricordo del m.llo pilota Luigi Nazari, legnanese e Medaglia d'Argento al Valor Militare, da parte del Presidente di Associarma Legnano, il cav. Uff. Antonio Cortese. Un video messaggio di saluto è arrivato dallo Spaceport America, nel New Mexico (Stati Uniti), da parte di Nicola Pecile, pilota e comandante delle missioni suborbitali Virgin Galactic. Il clou della serata sono stati i racconti, accompagnati da immagini e filmati, dei due piloti ospiti, rimasti poi a disposizione per rispondere a domande e curiosità dei presenti. Gli organizzatori desiderano ringraziare l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione che ha reso possibile questo evento di Legnano Mette Le Ali ’24 in una così sede prestigiosa.

