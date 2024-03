"Il Comitato Pace si scioglie?"

Il Comitato Internazionale per la pace, nato come punto di riferimento per enti e associazioni del territorio sensibili ai temi della pace e della solidarietà, lancia un appello tramite una nota ufficiale.

Il Comitato Internazionale per la pace, nato come punto di riferimento per enti e associazioni del territorio sensibili ai temi della pace e della solidarietà, lancia un appello tramite una nota ufficiale. "Da qualche tempo, dopo 20 anni di vita come associazione, il Comitato Pace è in difficoltà: i soci sono pochi e non partecipano più come un tempo alla vita dell'associazione e alle iniziative, mentre il Direttivo non ha ricambio e necessita di nuove energie. Per questo facciamo appello a tutte le persone che hanno a cuore il lavorare per la Pace perché entrino nel Comitato, per essere attivi nel proporre e organizzare iniziative.

Se non saranno raccolte sufficienti adesioni, l'associazione sarà sciolta."

