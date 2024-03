'Per fortuna che ci sono io': il nuovo album di Bugo

Da venerdì 15 marzo, è disponibile in fisico nel formato vinile e in digitale “Per fortuna che ci sono io”, (https://ada.lnk.to/fortunachecisonoio) il nuovo album del rivoluzionario cantautore Bugo (7 srl/ADA Music).

Da venerdì 15 marzo, è disponibile in fisico nel formato vinile e in digitale "Per fortuna che ci sono io", (https://ada.lnk.to/fortunachecisonoio) il nuovo album del rivoluzionario cantautore Bugo (7 srl/ADA Music). "Per fortuna che ci sono io" è come un manifesto, un grido di libertà. Attraverso i testi vibranti e i riff di chitarra incisivi, BUGO esplora il suo mondo senza freni né barriere, mostrando la sua autenticità senza compromessi, come solo lui sa fare. L'album prodotto da BUGO è stato registrato da Olmo Gianni, Gabriele Cortese e Michele Marelli presso Monolith Studio di Brescia e La Casetta Recording Studio di Paderno Franciacorta, mixato da Emiliano Bassi presso Pop's Garage Studio 2.0 di Milano. È stato suonato da BUGO (voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, armonica, percussioni), Marco Montanari (chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, cori), Luca Manetti (basso, chitarra acustica e cori), Stefano Doninelli (batteria), Michele Marelli (batteria e percussioni) ed Emiliano Bassi (percussioni e hammond). "Torno a casa per la via del rock and roll, un'arteria pulsante che mi riporta alle mie radici più autentiche. Questo disco è vero, onesto, diretto, registrato con la mia band, i miei compagni di viaggio lungo questa strada selvaggia e meravigliosa – dichiara Bugo – È ciò di cui abbiamo bisogno, una boccata d'aria fresca, un urlo di gioia, l'ennesimo atto di fuga".

