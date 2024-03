Carabinieri premiati a Dubai

"L'eccellenza dell'Arma dei Carabinieri premiata ancora una volta a livello internazionale. Il primo posto nella categoria 'Premio Eccellenza nelle Indagini Penali' del World Police Award 2024 assegnato ai Carabinieri negli Emirati Arabi Uniti è motivo di grande orgoglio per tutta l'Italia".

Così Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia, commenta il prestigioso riconoscimento ottenuto dall'Arma a Dubai per le sue attività investigative innovative ed esemplari.

"Le donne e gli uomini dell'Arma - aggiunge La Russa - si distinguono quotidianamente per professionalità, dedizione e coraggio, garantendo la sicurezza dei cittadini e contrastando ogni forma di criminalità. Questo premio rappresenta un attestato di stima e ammirazione per il loro impegno, che ci rende orgogliosi e rafforza la fiducia nelle nostre Forze dell'Ordine".

