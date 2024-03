Pasqua tra i monti della Val Vigezzo

Per una Pasqua legata alle tradizioni più autentiche e genuine, costellata da appuntamenti coinvolgenti e adatti ad ogni età, il primo passo è puntare verso la piemontese Valle Vigezzo.

Per una Pasqua legata alle tradizioni più autentiche e genuine, costellata da appuntamenti coinvolgenti e adatti ad ogni età, il primo passo è puntare verso la piemontese Valle Vigezzo. Santa Maria Maggiore, borgo su cui sventola per il sesto trienno consecutivo la Bandiera Arancione del TCI, torna ad ospitare due eventi tradizionali di questo periodo dell'anno, la mostra del capretto tipico e la grande caccia alle uova "S...cova l'ova". In più mostre, sci di primavera e allestimenti tematici per grandi e piccini.

