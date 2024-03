Accademia BMV... capolista

Sopra a tutti e tutto. E, allora, chiamatela capolista. Già, perché la prima squadra dell'Accademia BMV è prima in classifca nel girone A del campionato di Promozione.

"Come passare da matricola terribile ad autentica regina - scrive la società sulla sua pagina Facebook - Siamo arrrivati fin qui con la volonta e la costanza, doti tipiche di questa magnifica realtà. Non ci stupiremo piu, perche adesso avete dimostrato l'immenso valore che è innato in ognuno di voi. Forza "blugrana"... continuiamo insieme questo bellissimo sogno".

