Il Giro Handbike a Dairago

Il Giro d'Italia Handbike fa tappa a Dairago. Appuntamento il 14 luglio con la terza tappa, come confermato dall'U.S Dairaghese Ciclismo. "Questo emozionante

evento promuove l'inclusione e la passione per lo sport, offrendo un'opportunità unica per i partecipanti di competere e divertirsi insieme. Il Giro d'Italia Handbike è una celebrazione dello spirito sportivo e della determinazione, evidenziando le capacità straordinarie degli atleti con disabilità - scrivono - Con una varietà di percorsi adatti a tutte le capacità, la manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e a sensibilizzare sull'importanza dell'accessibilità nello sport". "Sono sicuro che questo sarà il modo migliore per festeggiare i 100 anni della nostra associazione e ricordare ancora una volta come lo sport può abbattere le barriere ed essere veicolo di inclusione - commenta Ivan Bandera, presidente della US Dairaghese - sarà inoltre una bellissima festa perché avremo l’occasione di festeggiare insieme agli amici del Giro Handbike la loro centesima tappa. Ringraziamo tutti i volontari che contribuiranno alla realizzazione e facciamo un plauso particolare all’Amministrazione del Comune di Dairago che si è dimostrata molto disponibile e collaborativa sin dai primi istanti. Siamo inoltre grati, per il loro sostegno economico, agli sponsor: Lesta Srl, Tessiltorre Srl, La Vita Wiz - Divisione Biotecnologiche, Dueffe Snc, OBM & Associati, Frattolillo Vini d'autore, HF Group e Marcello Bergamo - Abbigliamo ciclismo.

