Riflessioni, chiacchiere e buone pratiche per vivere meglio e in modo consapevole: l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, in collaborazione con la biblioteca propone una serie di incontri con esperti volontari che condividono l'idea di messa in rete delle conoscenze. L'iniziativa 'Spazi di incontro' è strutturata su tre appuntamenti: il 9 marzo, alle 16.30 in biblioteca, 'La lettura tra allenamento cognitivo e laboratorio di emozioni', quindi il 23 marzo, sempre alle 16.30, in sala consiliare 'Le nostre case sono luoghi sicuri?' e, infine, il 13 aprile, alle 16.30 in sala consiliare, 'Sempre attivi con il corpo e con la mente'.

