Nuovo libro per Marina Castelnuovo

'Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca', è il titolo dell’ultimo libro autobiografico e fotografico di Marina Castelnuovo, attrice, conduttrice, celebre sosia ufficiale di Liz Taylor, nonchè Ambasciatrice di Liz nel mondo, presentato in anteprima alla Reggia di Venaria Reale a Torino e patrocinato dall’Accademia Tiberina di Roma, che narra dell’approccio avuto con i divi hollywoodiani con i quali è ritratta, descrivendo come da semplice casalinga, moglie e madre, nata in una casa di cortile da una famiglia povera, le si siano spalancate le porte anche le più “blindate” grazie alla somiglianza con la diva americana che ha coltivato ed alimentato negli anni. Nel libro ci sono circa 80 foto che raggiungono l’apoteosi con gli incontri con Liz Taylor, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, con i Gorbaciov, i Kennedy e con il primo uomo sulla Luna, l’astronauta Buzz Aldrin. E’ un racconto di 30 anni di vita artistica intensa e tanti incredibili incontri: personaggi con i quali Marina Castelnuovo ha interagito con enfasi emozionale che l’hanno cambiata lasciando segni indelebili. In questa favola vissuta in prima persona, Marina Castelnuovo tira le fila e scrive il film della sua vita vissuta in parallelo ed in simbiosi con la vita di Liz Taylor che viene documentata anche nella casa-museo che Marina ha realizzato a Villa Liz e che viene visitata da turisti di tutto il mondo.

