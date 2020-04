Oggi in Tv, 'La gabbianella e il gatto'

In tanti, ieri, alla notizia della sua morte, hanno ricordato così Luis Sepúlveda: “Dite alla gabbianella che il gatto ha imparato a volare”.

Un omaggio a Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno morto per Coronavirus in Spagna nell'ospedale universitario di Oviedo (lui e la moglie avevano iniziato ad accusare i sintomi al ritorno da un festival letterario a cui avevano partecipato in Portogallo: per entrambi era stato necessario il ricovero, a cui è seguito il risultato del tampone per Covid-19, ma solo la donna è riuscita a guarire) il 16 aprile, tramite il lungometraggio ispirato al suo celebre romanzo. Il film d'animazione 'La gabbianella e il gatto', adattamento del celebre romanzo per ragazzi (ma che ha toccato il cuore di tutti) 'Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare' andrà in onda venerdì 17 aprile alle 16.20 su Italia 1.

Il cartoon di Enzo D'Alò vanta un cast di doppiatori d'eccezione, capitanato da Carlo Verdone e Antonio Albanese. All'uscita nel 1998, la pellicola incassò oltre 12 miliardi di lire: divenne così il film animato italiano di maggior successo al botteghino.

La storia racconta di Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel Mare del Nord, che riesce ad affidare, in punto di morte, il proprio uovo al gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l'uovo, di averne cura fino alla schiusa e di insegnare a volare al nascituro.

